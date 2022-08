Prozess zum «Seefeld-Mord» – Ungewöhnliche Konfrontation im Saal des Zürcher Obergerichts Der 29-jährige Tobias K. muss sich vor dem Obergericht nicht nur den Fragen des Richters, sondern auch den eindrücklichen Worten der Angehörigen des 42-jährigen Opfers stellen. Corsin Zander

Tobias K. im Gerichtssaal: Er tötete 2016 im Zürcher Seefeld ein Zufallsopfer. Gerichtszeichnung: Robert Honegger

Nach mehr als fünf Stunden Verhandlung am Obergericht zeigt der Beschuldigte Tobias K. das erste Mal Emotionen. Er beisst die Lippen zusammen, blickt mit glasigen Augen in den Zuschauerraum. Die Mutter des Opfers hat ihn dazu aufgefordert, sich umzudrehen und den Angehörigen des 42-Jährigen in die Augen zu blicken, den K. im Juni 2016 mit fünf Messerstichen brutal getötet hatte.