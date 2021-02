Eishockey: Swiss League – Ungewöhnliche Schützen treffen zu Klotens sechstem Sieg in Folge Der EHC Kloten besiegt den HC Sierre zum dritten Mal in dieser Saison. Zum 6:1 trifft Marco Truttmann dreimal. Roland Jauch

Klotens Flügel Marco Truttmann jubelt über seinen Treffer zum 2:0 – das erste seiner drei Tore des Abends. Foto: Leo Wyden

Der EHC Kloten spielt in einem Hoch. Die zwei Erfolge über Ajoie haben das Selbstvertrauen gehoben. Das bekam der HC Sierre zu spüren, am 5. Januar im Heimspiel immerhin noch Sieger nach Verlängerung über Kloten. In der Swiss-Arena gab es ein 6:1, bereits nach 20 Minuten führte Kloten 4:0. Es war der sechste Sieg in Folge, mit einem Erfolg am Samstag über die Ticino Rockets aus Biasca käme Kloten auf die bisher längste Siegesserie dieser Qualifikation, die für den Leader noch zehn Partien dauert.

Die besten Klotener Infos einblenden *** Marco Truttmann: Wer drei Tore an einem Abend schiesst, der hat vieles richtig gemacht. Der Schwyzer nützte den Raum zu seinen Saisongoals 3 bis 5.** Dario Bartholet: Der Verteidiger ist noch nicht 21 und hat in seiner ersten Saison zum ersten Mal getroffen. Er ist ein fester Bestandteil des Teams.* Éric Faille: Der Center legte einmal einschussbereit für Truttmann auf, einmal traf er selber – und ist nun bei elf Saisontoren angelangt.

Da Ajoie am Vorabend zu Hause gegen Visp 2:3 verlor und Langenthal am Mittwoch in Weinfelden gegen Thurgau, haben die Klotener ihre Führung nicht nur in der Tabelle nach Punkten ausgebaut. Nein, ihre Situation sieht nun auch in jener Rangliste, die nach Punkten pro Match berechnet wird, komfortabler aus: mit 2,28 Zählern gegenüber den 2,17 des HC Ajoie; Langenthal liegt bei 1,97.

Die gute Fortsetzung

Gegen die Walliser, immerhin überraschende Viertplatzierte, produzierte Kloten einige ungewohnte Dinge. Da war zum Beispiel Dario Bartholet. Der 20-jährige Verteidiger aus der Faustball-Hochburg Widnau erzielte das 1:0, es war sein erstes Tor in der zweithöchsten Liga. Und Marco Truttmann, der sich in seiner Abschiedssaison aus dem Spitzensport befindet, schoss gleich eine Triplette. Anders ausgedrückt: In einem Match traf er öfters als in den 23 Partien zuvor, in denen er auf zwei Tore gekommen war

Match-Telegramm Infos einblenden Kloten - Sierre 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)

Swiss-Arena. – SR Christen, Potocan; Ammann/Betschart. – Tore: 6. Bartholet (Gähler, Forget) 1:0. 10. Truttmann (Meyer) 2:0. 13. Truttmann (Faille) 3:0. 17. Faille (Knellwolf, Forget) 4:0. 29. Spiller (Altorfer/Ausschluss Maxime Montandon) 5:0. 33. Truttmann (Spiller) 6:0. 55. Arnaud Montandon (Maxime Montandon/Ausschluss Forget) 6:1. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Kloten, 5-mal 2 gegen Sierre. – Kloten: Nyffeler; Gian Janett, Ganz; Steiner, Kindschi; Gähler, Bartholet; Oejdemark, Seiler; Figren, Marchon, Altorfer; Simek, Kellenberger, Obrist; Forget, Faille, Knellwolf; Truttmann, Meyer, Spiller. – Sierre: Giovannini; Maxime Montandon, Meyrat; Smons, Bezina; Dozin, Brantschen; Vouardoux; Vouillamoz, Castonguay, Dolana; Heinimann, Arnaud Montandon, Rimann; Molinari, Jolliet, Kyparissis; Bernazzzi, Privet, Dayer; Surdez. – Bemerkungen: Kloten ohne Staiger, Füglister, Back, Kälin, Stämpfli; Sierre ohne Asselin, Monnet.

«Ich bin glücklich darüber, wie wir in den Match gegangen sind», sagte Assistenztrainer Björn Lidström. «Es war viel Energie im Spiel, wir waren diszipliniert und hungrig, die Pucks zurückzuholen. Das war nach den zwei Partien gegen Ajoie eine gute Fortsetzung.» Immerhin 40 Minuten lang, wie Lidström einschränkte. Im letzten Drittel liess die Konzentration ein bisschen nach. Das ist nach einer 6:0-Führung auch ein bisschen verständlich. Goalie Dominic Nyffeler war nahe an seinem neunten Shutout der Saison, erst fünf Minuten vor Schluss machte Arnaud Montandon im Walliser Powerplay ihm diesen zunichte. Montandon schloss damit nach Punkten zum Klotener Topskorer Robin Figren auf, die beiden liegen mit 50 Zählern nun einen Punkt hinter dem besten Mann der Swiss League, hinter Ajoie-Center Philip-Michael Devos, der wohl am Ende der Saison in dieser Einzelrangliste wieder die Nummer 1 sein wird.

Spillers Slalomlauf

Kloten hat gute Chancen, als Team die Nummer 1 zu sein. Wenn es so weiter macht und sich noch in einer Disziplin besser findet: dem Überzahlspiel. Das einstige Glanzstück ist zur Zeit ziemlich mittelmässig. Gegen Ajoie gelang in 120 Minuten kein Powerplaytor, gegen Sierre wurde wenigstens wieder einmal eine gegnerische Strafe ausgenützt. Allerdings nicht gerade in typischer Powerplay-Manier. Andri Spiller fuhr einfach einen perfekten Slalom an den Gegnern vorbei, die sich nicht bewegen wollten. Der Flügel schoss sein 20. Saisontor, er hat nur noch fünf Goals weniger als Figren erzielt.

Viel Betrieb vor dem Walliser Tor: Niki Altorfer sucht gegen Sierres Maxime Montandon (von rechts), Goalie Remo Giovannini und Yves Brantschen den Torerfolg. Foto: Leo Wyden

Immer mehr zeigt sich, welch gute Verstärkung Dario Meyer als Center zwischen Spiller und Truttmann ist. Der Berner bereitete ein Tor und mehrere Chancen vor. Und beinahe schon überragend ist die Bilanz des jüngsten Neuzugangs: Victor Oejdemark kommt als Verteidiger auf Werte, die nach so wenigen Partien erstaunen. Bereits fünf Assists leistete er nach offizieller Statistik, gegen Sierre hatte er beim 2:0 seinen Stock im Spiel.