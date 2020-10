Die schwere Schulterverletzung Infos einblenden

Der HC Thurgau, der am Mittwoch ab 19.45 Uhr in Kloten auftritt, hat eine Partie mehr ausgetragen, aber vier Punkte mehr - ist also besser gestartet. Als einziges Team der Swiss League hat Ajoie noch nie verloren. Die Pruntruter kommen am Sonntag als Titelverteidiger für den Cup-Achtelfinal nach Kloten.

Im Cup haben die Klotener den HC Thurgau auswärts 3:1 geschlagen. «Wenn alle im System sind, wird es gegen dieses Team sehr schwierig», weiss Niki Altorfer von seiner letzten Saison beim HC Thurgau.

Die ging für ihn früher als erwartet zu Ende. Im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel gegen Visp wurde bei einem Check eine Schulter arg in Mitleidenschaft gezogen. «Das AC-Gelenk und fast alle Bänder waren betroffen», sagt Altorfer. Eine sofortige Operation war nötig. Seit Oktober erst ist der Kämpfer schmerzfrei, die Prognose der Ärzte hatte eine noch längere Leidenszeit erwarten lassen.

Für das heutige Spiel hat Altorfers Trainer Per Hanberg zwei verletzte Spieler im Kader zurück: Marco Truttmann und Jeffrey Füglister. (jch)