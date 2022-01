Corona in Zürcher Gefängnissen – Ungleichbehandlung der Gefangenen: Pöschwies passt Quarantäneregeln an Neu können Mitarbeiter in der Justizvollzugsanstalt nach fünf Tagen Quarantäne zurückkehren. Die Gefangenen müssen zehn Tage absitzen. Das sorgt für Unmut. Corsin Zander

Wenn ein Gefangener in der Pöschwies in Quarantäne ist, bleibt die Tür zur Zelle während 23 Stunden zu. Foto: Reto Oeschger

Die neuen BAG-Regeln zur Isolation und Quarantäne werden seit dieser Woche auch in der Zürcher Justizvollzugsanstalt Pöschwies umgesetzt. Mitarbeitende, die wegen Corona in Isolation oder Quarantäne gehen müssen, können nach fünf Tagen wieder zurück an den Arbeitsplatz. Dies hat die Gefängnisleitung entschieden. So habe man eher die Gewähr, einen geregelten Anstaltsbetrieb aufrechterhalten zu können, falls es zu mehreren Personalausfällen kommen sollte, schreibt Rebecca de Silva, Sprecherin von Justiz und Wiedereingliederung (Juwe).