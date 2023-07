Reportage aus Bitsch VS – «Unheimlich war das, richtig unheimlich» Im Oberwallis brennt der Wald, 140 Fussballfelder. Über 100 Rettungskräfte sind im Einsatz, dazu sieben Helikopter. Entscheidend ist aber vor allem einer: der Wind. Protokoll aufreibender Stunden. Yann Cherix Philippe Reichen Markus Brotschi

Die Flammen loderten die ganze Nacht: Aufnahme des Brandes von der Nacht auf Dienstag. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Der Alarm geht am Montag um 16.52 Uhr ein. «Im Wald bei Bitsch brennt es», haben Einwohner bei der Walliser Notrufzentrale gemeldet. Im Wallis wissen die Einsatzkräfte, was in einem solchen Moment zu tun ist. Wenn aus einem Wald starker Rauch aufsteigt, wird ein Hubschrauber losgeschickt. Und so steigt ein Helikopter der Air Zermatt auf, unter dem Rumpf ein langes Seil, an dem ein Behälter mit Löschwasser hängt.