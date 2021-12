Leichtes Defizit für 2022 – Uni Basel budgetiert kleines Minus Die Universität rechnet für das Jahr 2022 mit einem Minus von 158’000 Franken. Bei einem Aufwand von knapp 570 Millionen Franken darf dies als «nahezu ausgeglichen» bezeichnet werden.

Ein Hörsaal im Neubau des Basler Biozentrums. Die Universität Basel rechnet für 2022 mit einem leichten Defizit. Foto: Georgios Kefalas

Das Budget der Universität Basel weist für das Jahr 2022 ein leichtes Defizit von 153'800 Franken aus. Die Aufwendungen sind mit 566,7 Millionen Franken budgetiert.

Der Universitätsrat habe das Budget am vergangenen Mittwoch verabschiedet, teilte die Universität am Montag mit. Im Communiqué wird das Budget als «nahezu ausgeglichen» bezeichnet, was den Vorteil habe, dass das Eigenkapital nur leicht belastet werde.

Zu Hauptsache wird die Universität von der öffentlichen Hand getragen. Mit einem Beitrag von 171,4 Millionen Franken bezahlt der Träger-Kanton Basel-Stadt am meisten, gefolgt vom Mitträger-Kanton Baselland mit 164,4 Millionen und dem Bund mit 95,3 Millionen Franken. Die übrigen Kantone tragen aufgrund der interkantonalen Universitätsvereinbarung 81,3 Millionen Franken bei.

Die selber erwirtschaftete Erträge sind im Budget mit 37,7 Millionen Franken beziffert. Dazu kommen schliesslich noch Einnahmen von 16,4 Millionen Franken aus Rücklagen, Abgrenzungen und Überträgen.

SDA

