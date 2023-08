Unihockey: Out im Supercup – Die Jets werden von Zug überflügelt Eine Toblerone reicht da kaum zum Trost: Meister Kloten-Dietlikon unterliegt im Halbfinal Cupsieger Zug 2:7 und spielt im Supercup erstmals nicht um den Pokal. Marisa Kuny

Zugs Isabelle Gerig bringt mit ihrem Abschluss die Jets-Verteidigung mit Torhüterin Krista Nieminen, Céline Stettler (Mitte) und Chiara Bertini in Bedrängnis. Foto: Philipp Düsel

Am Schluss liegt Mitten auf dem Feld verloren eine stattliche Toblerone. Sie ist aus dem weissen Präsentsäckchen gepurzelt, das Bestplayerin Andrea Gämperli eben etwas unsanft auf den Boden gestellt hat. Die Kapitänin der Jets wird die Schokolade nach dem Abklatschen mit den Gegnerinnen wieder einpacken – ihr Team kann etwas Seelennahrung gebrauchen.

2:7 sind die amtierenden Schweizer Meisterinnen gegen Cupsieger Zug getaucht. Spielerisch war der Unterschied zwischen den beiden Teams zwar keineswegs so klar wie das Resultat, eine schmerzliche Niederlage im ersten Titelkampf der Saison ist es für Kloten-Dietlikon trotzdem. Die Jets spielen zum ersten Mal seit der Einführung des Supercups nicht um den Pokal; für Zug hingegen ist der Finaleinzug eine Premiere. Gegnerinnen am Sonntag werden entweder die Skorpions Emmental Zollbrück oder Berner Oberland sein.

Weltklasse-Spielerinnen am Start

Dass mit Zug und den Jets die zwei meist genannten Meisterschaftsfavoriten im Supercup bereits am Samstag aufeinandertreffen, hat sich die Unihockey-Community per Voting so gewünscht. Und man durfte auf diesen Saisonprolog durchaus gespannt sein, denn beide Teams haben sich mit Weltklasse-Spielerinnen verstärkt: Zug holte mit Corin Rüttimann und Martina Řepková gleich zwei Nationalspielerinnen, die für Chur letzte Saison zusammen 102 Skorerpunkte erzielten. Die Jets ihrerseits verpflichteten Schwedens Captain Ida Sundberg sowie die finnische Nationaltorhüterin Krista Nieminen. Die 36-Jährige Routinier erhöht beim Meister heuer nicht nur den Konkurrenzkampf auf der Goalieposition, sondern auch den Altersschnitt, der im Vergleich mit der Konkurrenz noch immer jungen Jets-Equipe.

Mitunter auf ihre Leaderqualitäten setzen die Jets in der bevorstehenden Saison: Schwedens Captain Ida Sundberg. Foto: Philipp Düsel

Die Unterländerinnen beginnen den Halbfinal in der Zürcher Saalsporthalle mit Meisterhüterin Livia Werz im Tor, Zug seinerseits startet die bereits um 10.30 Uhr angesetzte Partie mit einem Weckruf. Ein Bully, eine Finte von Rüttimann, ein Schuss von Ronja Bichsel und nach gut 40 Sekunden steht es schon 1:0 für die Zentralschweizerinnen. Die Jets hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Ballberührung.

Sara Piispa macht es vor

Dass sich die Schweizer Rekordtorschützin Rüttimann mit Nationalmannschaftskollegin Isabelle Gerig auch im Klub-Dress blind versteht, wird auf dem Feld schnell offensichtlich. Dass die Jets mit Zug auf Augenhöhe spielen können ebenfalls. Ein schnörkelloser Konter über Gämperli und Sara Piispa führt in der 4. Minute zum Ausgleich, auch Nina Metzger, dritte Stürmerin im Bunde der ersten Formation, wäre bereitgestanden. Dass die Verteidigungslinie beider Mannschaften zu Beginn noch weit weg von hermetisch ist, dient dem Unterhaltungswert der Partie. Treffer im ersten Drittel gelingen allerdings nur noch den Zugerinnen: Der eine fällt nach einem Ballverlust der Jets in der Mittelzone, der andere im Powerplay.

«Wir müssen mehr Zug aufs Tor entwickeln.» Jets-Captain Andrea Gämperli

Im Mitteldrittel sorgt dann aufseiten der Jets vorab die «Turbo-Linie» mit den pfeilschnellen jungen Stürmerinnen Wieland, Wick und Ediz mit exquisiten Ballannahmen und kreativen Spielzügen für die Glanzpunkte in der Offensive (kassiert hinten allerdings auch die Tore). Doch alle scheitern sie an der hervorragenden Zuger Torhüterin Micheline Müller oder schon vorher am Block der gegnerischen Verteidigung. Zug hingegen ist da, wo die Jets in dieser Partie zu wenig oft hinkommen: in der gefährlichen Zone. Zuerst trifft Řepková (25.), dann Ivana Šupáková (32.). «Wir müssen mehr Zug aufs Tor entwickeln und kaltblütiger werden im Abschluss», fordert nach Spielschluss Captain Gämperli in Hinblick auf den Saisonstart in zwei Wochen gegen die Skorps.

Führte die Jets vor der Partie gegen Zug aufs Feld und forderte nach dem Spiel zukünftig mehr Zug aufs Tor: Captain Andrea Gämperli. Foto: Philipp Düsel

Mit einem 1:5-Rückstand und Krista Nieminen im Tor steigen die Jets ins letzte Drittel und suchen hartnäckig die Wende. Mehr als einen späten Treffer zum 2:6 durch Sindy Rüegger bringen sie aber nicht zustande. Das Goalie-Duell geht in diesem Halbfinal klar an Müller im Zuger Gehäuse, das Duo Werz/Nieminen hat das Nachsehen. Auch Sundbergs Spiel ist es nicht: Im ersten Drittel zerbricht ihr der Stock, im letzten lässt sie sich von Zugs Tempomacherin Gerig überlaufen. Aber geholt haben die Jets die schwedische Kapitänin in erster Linie auch nicht, um auf dem Feld zu wirbeln, dafür sind die jungen Wilden zuständig. Sundberg soll im Unterland ihre Erfahrung und grossen Leaderqualitäten ausspielen – dafür hat sie noch Zeit genug.

Und die Jets können sich damit trösten, dass im kommenden Playoff-Frühling kaum jemand zum Meisterschaftsprolog zurückblättern wird. Damit die Mission Titelverteidigung gelingt, muss die Equipe von Cheftrainerin Julia Suter allerdings unberechenbarer aufspielen, als sie das an diesem Samstagvormittag in der Saalsporthalle getan hat.

Marisa Kuny ist Sportredaktorin bei den Zürcher Regionalzeitungen. Sie hat in Zürich Germanistik studiert und in der Valascia die Freuden und Leiden eines Sportfans. Mehr Infos

