Neues Gesundheitszentrum am Flughafen – Unispital übernimmt Mietfläche im Circle Das Unispital hat von der Flughafen Zürich AG die Mietfläche für sein ambulantes Gesundheitszentrum im Circle übernommen. Ein erster Einblick in das USZ Flughafen – wo künftig 1000 Patienten pro Tag behandelt werden.

Eines der künftigen Untersuchungszimmer im USZ Flughafen. PD/USZ

Das grösste Hochbauprojekt der Schweiz füllt sich weiter mit Leben: Wie das Universitätsspital Zürich (USZ) am Mittwoch mitteilt, hat das Spital per Anfang Juni einen Grossteil der Mietflächen für sein 11‘000 Quadratmeter grosses Gesundheitszentrum im Circle übernommen. Ab Anfang Oktober werden dort 360 Ärzte, Pflegefachkräfte und weitere Spezialisten am neuen Standort USZ Flughafen rund 1‘000 Patienten täglich ambulant behandeln.

Wie das USZ mitteilt, müssen man die Räumlichkeiten in den nächsten Monaten mit Medizintechnik und Mobiliar ausgestatten und Trainings und Simulationen durchgeführt werden, um die Mitarbeitenden mit der neuen Infrastruktur und den neuen Abläufen vertraut zu machen. Am 5. Oktober behandelt das USZ vor Ort die ersten Patienten.

Der Empfangsdesk im USZ Flughafen. PD/USZ

Meilenstein für das USZ

«Der neue Standort USZ Flughafen ist für unser Spital zentral, weil er auf dem Campus in der Stadt Zürich Raum schafft, damit wir die geplanten Neubauten realisieren können», lässt sich Prof. Gregor Zünd, CEO des Universitätsspitals Zürich, in der Mitteilung zitieren. Am Flughafen betreibt das USZ die ambulante Medizin in einer neuen Art und Weise. Die verschiedenen Disziplinen und Berufsgruppen arbeiten auf Betriebsplattformen zusammen, wo sie sich Infrastruktur und Dienstleistungen teilen – etwa Operationssäle für ambulante Eingriffe oder Empfangsdienstleistungen.

( pst )