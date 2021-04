«Maulkorb» auf Social Media – Uni Bern stoppt Twittershow der Professoren In neuen Leitlinien verlangt die Unileitung von ihren Wissenschaftlern mehr Zurückhaltung, wenn es um die eigene Meinung geht. Die Regeln stossen auf heftige Kritik. Sophie Reinhardt , Martin Erdmann

Die Uni Bern tritt mit neuen Leitlinien eine Debatte los. Foto: Stefan Anderegg (Archiv)

Die Universität Bern steht wegen eines internen Papiers in der Kritik. Auf vier Seiten schreibt die Universitätsleitung ihren Mitarbeitenden vor, wie sie sich in der Öffentlichkeit zu verhalten haben. In diesen Leitlinien nehmen Social Media einen grossen Platz ein. Plattformen wie Twitter sieht die Unileitung nicht als geeigneten Rahmen, um sich zu wissenschaftlichen Themen zu äussern. «Sie sind mit grosser Zurückhaltung zu bedienen.»

Besonders bei «sensiblen Themen» besteht die Leitung darauf, dass sich Organisationseinheiten «in einem Mindestmass aufeinander abstimmen», bevor Äusserungen an die Öffentlichkeit getragen werden. «Persönliche Profilierung» sei zu vermeiden. Nach Wunsch der Leitung sollen Beiträge und Diskussionen primär in wissenschaftlichen Zeitschriften und Foren stattfinden.