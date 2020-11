Corona-Lage im Spital – Universitätsspital Zürich hat noch freie Betten Das Universitätsspital Zürich (USZ) ist trotz einer steigenden Zahl von Covid-19-Patienten noch nicht überfordert.

Laut USZ-Chef Gregor Zünd habe man sowohl auf der Intensivstation als auch auf der normalen Bettenstation noch genügend Kapazitäten. Archivfoto: Keystone

Auf der Intensivstation des Universitätsspitals Zürich (USZ) würden derzeit 21 an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten behandelt. Sechs davon stammten aus anderen Kantonen, sagte Spitaldirektor Gregor Zünd am Dienstag an einer Medienkonferenz.

Das USZ habe die Zahl der nicht dringenden medizinischen Eingriffe reduziert. Derzeit seien fünf von 33 Operationssälen geschlossen. Das betroffene Personal helfe nun in der Intensivmedizin aus.

Auf der Intensivstation des USZ waren am Dienstagmorgen noch zwei Betten frei. Es gibt lauter Peter Steiger, stellvertretender Direktor des Instituts für Intensivmedizin, aber Pläne für die Erweiterung der Kapazitäten. «Wir sind nicht am Anschlag, aber wir sind gut voll.»