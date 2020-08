Kampf gegen bedrohte Umwelt – UNO hilft bei der Öl-Katastrophe vor Mauritius mit Nach dem Unfall eines japanischen Tankers im Südwesten des indischen Ozeans vor zwei Wochen ist Unterstützung bitter nötig. Behörden und Naturschützer warnen vor gravierenden Schäden für die Umwelt.

Der japanische Frachter ist vor Mauritius auf Grund gelaufen. Foto: Georges de la Tremoille/AP/Keystone (7. August 2020)

Die Vereinten Nationen (UNO) unterstützen den Kampf gegen eine Ölkatastrophe auf Mauritius. Zusammen mit dem UNO-Umweltprogramm (Unep) und dem UNO-Nothilfebüro (Ocha) stellt der UNO-Vertreter in dem Inselstaat Koordinationskapazitäten und Expertise zur Verfügung, wie es in einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung von Ocha hiess. Die Vereinten Nationen auf Mauritius würden eng mit der Regierung zusammenarbeiten, um die Krise zu bewältigen.

Ein japanischer Frachter war vor rund zwei Wochen vor der Südostküste von Mauritius auf Grund gelaufen. Am Donnerstag begann dann einer Tanks Kraftstoff zu verlieren. Helfer versuchen nun, das Öl einzudämmen und weitere Austritte zu vermeiden. Behörden und Naturschützer warnen vor einer Umweltkatastrophe, weil sich das Schiff in der Nähe mehrerer Schutzgebiete befindet.

Mauritius mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern liegt im Indischen Ozean und ist als Urlaubsparadies bekannt.

SDA/fal