Sonst wird es zur Farce – Unser Eishockey braucht den Abstieg! Wegen Corona wurde der Abstieg zum zweiten Mal ausgesetzt. Doch die Durchlässigkeit zwischen den Ligen ist ein wichtiger Treiber. Hört auf den Finnen Harri Pesonen! Meinung Simon Graf

Nicht verlegen um klare Worte: Langnaus Harri Pesonen fordert die Rückkehr des Abstiegs. Foto: Raphael Moser

Harri Pesonen ist nach seinem einjährigen Abstecher nach Russland reuig nach Langnau ­zurückgekehrt und hat dort angeknüpft, wo er aufgehört hatte: Er skort verlässlich. Im Interview mit der «Berner Zeitung» erklärte der 33-jährige Finne nun, wieso er nicht in seine Heimat wechselte, wo er ­inzwischen ein Haus gebaut hat. Nebst finanziellen Gründen führte er auch an, dass die Liga nicht so attraktiv sei, weil der Abstieg ­fehle. Clubs ohne Playoff-Chance würden ihre besten Spieler kurz nach Weihnachten ziehen lassen, um Geld zu sparen. Dadurch würden die Fans verschaukelt.