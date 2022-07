Seit zwei Jahren lebt die weissrussische Politikerin im Exil, international gilt sie als Vertreterin der Menschen in ihrer Heimat. Der Alltag ist für sie und ihre Kinder nur schwer zu ertragen.

Seit zwei Jahren lebt die weissrussische Politikerin im Exil, international gilt sie als Vertreterin der Menschen in ihrer Heimat. Der Alltag ist für sie und ihre Kinder nur schwer zu ertragen.

Swetlana Tichanowskaja stellt sich international dem Regime von Alexander Lukaschenko in Weissrussland entgegen.

Swetlana Tichanowskaja stellt sich international dem Regime von Alexander Lukaschenko in Weissrussland entgegen.

Frau Tichanowskaja, Sie bewegen sich hier in Berlin nur unter massivem Polizeischutz. Wie halten Sie es aus, in einem permanenten Ausnahmezustand zu leben?

Um ehrlich zu sein: Es ist nicht leicht. Du gehörst dir nicht mehr selbst. Mein Leben war einmal völlig anders. Aber ich bin den Staaten, in denen ich empfangen werde, sehr dankbar. All die Bodyguards und geschützten Fahrzeuge dienen meiner Sicherheit. Für das Regime von Alexander Lukaschenko in Weissrussland bin ich ein besonderes Ziel.