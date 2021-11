Never Mind the Markets: Kränkelnde Branche – Unser Systemfehler beim Pflegepersonal Oder: Warum der Fachkräftemangel in der Pflege nicht zu steigenden Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen führt. Mathias Binswanger

Stressiger Alltag und tiefe Löhne: Für Jugendliche ist der Pflegeberuf wenig verlockend. Foto: Christian Beutler (Keystone)

In der Schweiz herrscht ein Mangel an Fachkräften. Besonders ausgeprägt ist der Mangel im Bereich des Gesundheitswesens, wo zurzeit rund 12'000 Stellen unbesetzt sind. Rund die Hälfte der ausgeschriebenen Stellen entfällt dabei allein auf Pflegeberufe. In absoluten Zahlen ausgedrückt hat sich der Fachkräftemangel in keiner anderen Branche so stark verschärft. Das sollte eigentlich ein Anreiz sein, die Arbeitsbedingungen in diesen Berufen attraktiver zu gestalten und die Löhne zu verbessern. Doch nichts dergleichen geschieht. Die in der Pflege tätigen Menschen beklagen sich seit Jahren über Stress, Überlastung und zu wenig Lohn. Nicht überraschend verlassen deshalb 4 von 10 Pflegenden ihren Beruf frühzeitig.