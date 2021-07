Chromos Group in Dielsdorf - «Unser Ziel ist, einen besseren Büroalltag zu gestalten»

Daniel Broglie, weshalb soll man überhaupt ins Büro zurückkehren?

Ich glaube nicht an die Ich-AG, sondern daran, dass wir als Gesamtes mehr leisten und bessere Lösungen erbringen als jeder Einzelne für sich allein. Als Chromos Group sind wir eine Organisation, und das Zusammenarbeiten ist unsere Stärke. Natürlich können wir auch via technische Hilfsmittel miteinander kommunizieren, aber der persönliche Austausch ist der wesentlichste Teil jeder erfolgreichen Zusammenarbeit. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass bei der Kommunikation zwischen Menschen nur 7 Prozent über den Inhalt, dafür 38 Prozent über den Ton und die Stimme und sogar 55 Prozent der Kommunikation die Körpersprache ausmachen. Videocall ist deshalb besser als reines Telefonieren, aber auch dann verlieren wir noch immer über die Hälfte von dem, was wir Menschen in der Kommunikation an anderen wahrnehmen. Der physische Kontakt bietet deshalb klar die grössten Vorteile.