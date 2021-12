Bülach verliert Gastroangebot – «Unsere Bar ist ein Corona-Opfer» Schweren Herzens schliesst die St.-Laurentius-Brauerei ihre kleine «Lokal»-Bar in Bülach. Für einen rentablen Betrieb fehlen seit Corona die Veranstaltungen der Altstadt. Daniela Schenker

Gastronomin Sarah Hiltebrand und ihr Team werden sich künftig auf die Brauerei und das dazugehörende Pub an der Feldstrasse konzentrieren. Foto: Sibylle Meier

Am 3. Januar kommt das Aus für die kleine Bar Lokal an der Bülacher Marktgasse. «Man muss wohl sagen, sie ist ein Corona-Opfer», sagt Sarah Hiltebrand. Die von ihr und ihrem Mann John Hiltebrand geführte Bülacher St.-Laurentius-Brauerei hat die Bar mit dazugehörigem Gewölbekeller vor fast vier Jahren übernommen. Bereits zuvor hatten sie eine Bar an der Kasernenstrasse betrieben. «Dies war die ideale Ergänzung zur Brauerei und wir servierten in der Altstadt zusammen mit unseren selbst gebrauten Bieren auch noch ausgewählte Gins und weitere lokale Getränke», sagt Hiltebrand.