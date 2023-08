Die Teilnehmer – der Onkel lässt seinen Neffen daheim

120 Startplätze waren zu vergeben, jeweils 32 an Berner und Innerschweizer, deren 30 an Nordostschweizer, 14 respektive 12 an die Nordwest- und Südwestschweizer. Selbst eidgenössische Kranzschwinger konnten sich kein Ticket ergattern, etwa der bald 50-jährige Stefan Burkhalter, dessen Karriere damit ohne grossen Auftritt endet. Bei den Bernern erhielt Eidgenosse Konrad Steffen kein Aufgebot vom technischen Leiter Roland Gehrig - der erst noch sein Onkel ist.