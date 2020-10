Der Wunsch , an einem Konzert zu tanzen , darf genauso vermisst werden wie das ausfallende Familienfest. Foto: Dominique Meienberg

First World Problem. Mit diesem Etikett wird während der Corona-Pandemie so manches geäusserte Bedürfnis zur Mickrigkeit abgetan. Tanzverbot: Ist doch nicht schlimm. Andere Menschen müssen um ihr Essen kämpfen. Hamburg auf der Quarantäneliste: Na und? Im Krieg waren Ferien undenkbar. Studium nur über Zoom: Geht doch locker. In den Spitälern sterben gerade viele Menschen am Virus.

Natürlich findet man immer eine grössere Not, um eigene Bedenken zu verniedlichen. Aber wer Corona-Probleme nur für Luxus-Wehwehchen hält, nimmt die Sorgen der Menschen nicht ernst. Man kann sich sehr wohl über die eigenen Privilegien im Klaren sein und trotzdem über Verluste klagen. Und vermissen heisst ja nicht, ständig zu klönen, wie schlecht es einem geht.