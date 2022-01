Abo Affäre um angeblichen Missbrauch – Unter falschem Verdacht Die Zuger Landammannfeier 2014 löste eine beispiellose mediale Schlammschlacht aus. Eines ist bis heute aber nicht bekannt: die wahre Geschichte von Markus Hürlimann, des zu Unrecht beschuldigten Mannes. Hier wird sie erzählt.

Der SVP-Politiker aus Zug geriet mit einem Schlag i ns Brennglas der Medienöffentlichkeit. Illustration: Benjamin Güdel

Der Medienskandal, um den es hier geht, ist schweizweit bekannt. Bis heute ist umstritten, was in der Nacht in einem Hinterzimmer zwischen den beiden damaligen Politikern genau passiert ist. Tatsächlich steht in dieser Recherche eine andere Frage im Zentrum. Es geht nicht in erster Linie um besagte Nacht, sondern um das, was danach passierte. Wie sich nach einem feuchtfröhlichen Fest im Dezember 2014 in Zug ein Verdacht auf Missbrauch verselbstständigte, öffentlich wurde, skandalisiert und politisiert. Denn wenn sich hier etwas zeigt, dann wie toxisch solche Vorwürfe werden, sobald sie in die Mühle von Medien, Politik und Online-Aktivismus geraten.