Korruption im EU-Parlament – Unter Verdacht: Der freundliche Monsieur Tarabella Seine Witze seien seine stärkste politische Waffe gewesen, heisst es. Doch nun lacht niemand mehr über den belgischen Europaabgeordneten. Hat er Geld aus Katar erhalten? Josef Kelnberger aus Brüssel

Soll auf Bestellung freundliche Worte über Katar geliefert haben: Der belgische EU-Abgeordnete Marc Tarabella. Foto: EPA

Der Abgeordnete Marc Tarabella (59) hat seine Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament immer wieder mit seiner Menschenkenntnis verblüfft. Ob an der Einlasskontrolle oder in der Kantine: Der Belgier kennt viele Angestellte mit Vornamen, er hat für alle einen lockeren Spruch. Am liebsten spricht er über Fussball, alle Welt weiss, dass er ein Anhänger von Inter Mailand ist. Seine stärkste politische Waffe, sagte dieser Tage ein langjähriger Weggefährte, seien seine Witze. Doch nun lacht niemand mehr über Marc Tarabella.