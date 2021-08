Wasserleitung defekt – Unterführung am Bahnhof Kloten geflutet Die Personenunterführung am Bahnhof Kloten steht wegen eines Rohrbruchs unter Wasser und kann vorübergehend nicht benutzt werden. Christian Wüthrich

Die Feuerwehr Kloten kämpft gegen die Wassermassen aus einer geborstenen Leitung in der Bahnhofsunterführung. Foto: Paco Carrascosa

Am Montagmorgen hat sich unter den Gleisen am Bahnhof Kloten ein Wasserrohrbruch ereignet. In der Folge hat sich die Hauptunterführung des Bahnhofs rasch mit dem auslaufenden Wasser gefüllt. Die Feuerwehr und der Zivilschutz sind derzeit mit dem Abpumpen der Wassermassen beschäftigt.

Gemäss Angaben der Stadt stand der über 80 Meter lange Personendurchgang zwischenzeitlich bis zu rund einem Meter tief unter Wasser. Die Perronaufgänge sind daher bis auf weiteres nicht mehr wie gewohnt erreichbar.

Die Hauptunterführung ist eine von zwei Personenquerungen unter den Gleisen am Bahnhof Kloten. Sie ist seit Montagmorgen vorübergehend gesperrt. Foto: Paco Carrascosa

Keinesfalls die Gleise überschreiten

Auch die Polizei ist aufgeboten worden und überwacht die Fussgängerströme. Denn der einzige Zugang zu den Perrons erfordert einen Umweg durch die zweite, etwa 200 Meter entfernte Unterführung zwischen der Schaffhauserstrasse und dem grossen Parkplatz am Römerweg.

Die Verantwortlichen der Stadt weisen darauf hin, dass es strengstens verboten sei, die Gleise zu betreten, um eine Abkürzung zu nehmen.

Das ausgelaufene Wasser wird derzeit noch abgepumpt. Der Einsatz dürfte noch bis am Abend andauern. Foto: Paco Carrascosa

Bis am frühen Montagabend soll die geflutete Hauptunterführung wieder für den Fussverkehr geöffnet werden, heisst es auf Anfrage. Inzwischen müssen die Einsatzkräfte über 700 Kubikmeter Wasser abpumpen. Das sei etwa so viel Wasser wie 20 durchschnittliche Pools in Privatgärten, vergleicht Vito Labarile, Projektleiter Planung + Tiefbau der Stadt Kloten, die Menge des ausgelaufenen Wassers.

Dass es am Morgen zu einem Rohrbruch kam, habe man auch im nahe gelegenen Reservoir festgestellt, wo sich der Wasserspiegel innert kürzester Zeit um einen halben Meter gesenkt habe. Noch ist nicht bekannt, wo sich die Bruchstelle genau befindet, ist weiter zu erfahren. Falls sich nach dem Abpumpen keine eindeutige Schadensstelle zeige, könne die Suche nach dem Schaden noch länger dauern und umfangreiche Untersuchungen auslösen.

