Überflutung nach Rohrbruch – Unterführung am Bahnhof Kloten ist Anfang Oktober wieder offen Nach einem Rohrbruch Anfang September musste die grosse Unterführung abgesperrt werden. Am Freitag sollen die Arbeiten fertig sein. Astrit Abazi

Die Instandsetzung der Unterführung am Bahnhof Kloten ist fast abgeschlossen. Foto: Sibylle Meier

Seit über drei Wochen ist die grosse Unterführung am Bahnhof Kloten geschlossen. Eine Wasserleitung aus den 1960er-Jahren platzte am Montag, 30. August, und setzte den Personendurchgang unter Wasser. Seitdem laufen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren – der Passagierfluss musste zwischenzeitlich auf die weiter westlich gelegene Unterführung beim Römerweg umgeleitet werden. Wie die SBB nun mitteilt, werden die Bauarbeiten im Verlauf nächster Woche abgeschlossen. Die Unterführung ist voraussichtlich ab Samstag, 2. Oktober, wieder in Betrieb.

«Die Arbeiten kommen gut voran», sagt Mediensprecher Martin Meier. Bereits am Montag wurden die Betonarbeiten, das heisst der Ersatz der Bodenplatte, abgeschlossen. Nächste Woche müsse noch der Belag eingebaut werden. Der Rohrbruch Ende August verursachte nämlich einen 7 Meter langen Riss im Boden, der nun wieder geschlossen werden musste.