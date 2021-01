Unihockey: Saisonabbruch – Unterhalb der Nationalliga A rollt kein Ball mehr Aus der Traum vom Aufstieg für die Männer der Kloten-Dietlikon Jets oder Bülach Floorball: Swiss Unihockey gibt den Abbruch der Meisterschaft in allen Klassen mit Ausnahme der Nationalliga A bekannt. red

Routinier Yannick Jaunin (Bildmitte, hier im NLB-Heimspiel gegen Langenthal Aarwangen Ende September 2020) kann die Kloten-Dietlikon Jets so bald nicht wieder zu Siegen führen: Die Saison ist nach fünf Spielen und bald drei Monaten Coronavirus-Zwangspause nun vorzeitig beendet.



Foto: Sibylle Meier

Wie der Schweizerische Unihockey-Verband Swiss Unihockey informiert, hat seine Taskforce entschieden, die offizielle Meisterschaft in allen Ligen mit Ausnahme der NLA per sofort abzubrechen. Dies aufgrund der Coronavirus-Pandemie und nicht absehbaren schnellen Lockerungen seitens der Schweizer Behörden.

Die Taskforce von Swiss Unihockey habe unter Berücksichtigung von Expertenmeinungen und verschiedenen Szenarien sowie nach der Auswertung einer Umfrage innerhalb der Unihockey-Gemeinschaft am Montagabend entschieden, die Meisterschaft 2020/21 in allen Ligen ausser der NLA der Männer und Frauen abzubrechen, heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. «Der Wunsch nach Planungssicherheit ist bei vielen Vereinen gross. Aufgrund der momentanen Situation und der Prognosen, kamen wir zum Entscheid, die Saison schweren Herzens abzubrechen», lässt sich Daniel Bareiss, Zentralpräsident von Swiss Unihockey, zitieren. Die Taskforce sprach sich demzufolge ebenfalls gegen eine Verlängerung der aktuellen Saison aus, weil diese nicht ohne einen verzögerten Start der neuen Meisterschaft 2021/22 möglich gewesen wäre und grosse organisatorische Schwierigkeiten mit sich gebracht hätte.