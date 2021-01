Erdwärme und Energiespeicher – Unterirdischer See soll Flughafen heizen und kühlen Am Flughafen soll die Geothermie noch stärker als bisher genutzt werden. Geologische Abklärungen sollen Erkenntnisse über ein unterirdisches Gewässer liefern. Andrea Söldi

Unter dem Flughafengelände gibt es ein Gewässer, das sich möglicherweise zum Heizen und Kühlen der Gebäude eignet. Foto: Urs Jaudas

200 bis 300 Meter unter dem Flughafen liegt vermutlich ein See. Dieser soll künftig dazu dienen, die Wärme zu speichern, die bei der Kühlung der Gebäude im Sommer anfällt. Im Winter kann das Gewässer dann wieder als Wärmequelle verwendet werden, um die Räume mittels Wärmepumpe zu heizen. So zumindest die Idee. «Wir stehen ganz am Anfang der Projektierungsarbeiten», erklärt Flughafensprecherin Bettina Kunz. «Die tatsächliche Tiefe der Rinne sowie der genaue Aufbau sind unbekannt.» Geologische Abklärungen sollen zeigen, ob und in welcher Form das Gewässer genutzt werden kann. Der Auftrag für die Bodenuntersuchung wurde am 11. Januar ausgeschrieben.