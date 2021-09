Zwei Awards für Zoo-Ausbau – Architekten aus Regensberg holen Preis für ihre Lewa-Savanne Grosse Ehre für die L3P-Architekten aus Regensberg: Zusammen mit dem Büro Vetschpartner gewinnen sie beim «Award für Marketing + Architektur» gleich zweimal. Christian Wüthrich

Martin Reusser, Architekt und Mitinhaber des Regensberger Büros L3P, darf sich über viel Aufmerksamkeit für die Leistung seines Teams beim Bau der Lewa-Savanne im Zürcher Zoo freuen. Hier bei einem Rundgang im vergangenen Jahr. Archivbild: Sibylle Meier

Die Überraschung beim Regensberger Architekten Martin Reusser ist gross. «Ich hätte nicht gedacht, dass wir diese Auszeichnung bekommen», gibt er offen zu. Denn eigentlich sei man in der Fachwelt lange Zeit eher etwas belächelt worden für solche Aufträge in Zoos, wie sie das Team von L3P zusammen mit dem Büro Vetschpartner meisterhaft umsetzen kann.

Am vergangenen Donnerstag haben die Architekten im Berner Kursaal an der Verleihung des «Award für Marketing + Architektur» teilgenommen. In insgesamt fünf Kategorien wurden Objekte vorbildlicher Unternehmensarchitektur – auch als «Corporate Architecture» bezeichnet – prämiert.