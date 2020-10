Mehr Gäste während der Sommerferien – Unterländer Badis ziehen trotz Corona eine positive Bilanz Die Unterländer Freibadsaison ist beendet. Trotz verzögertem Start ist man bei den Badis zufrieden mit den diesjährigen Besucherzahlen. Flavio Zwahlen

Die letzten Freibäder haben am 30. September ihre Tore geschlossen. Foto: Paco Carrascosa

Die Corona-Auflagen waren für die meisten Badis in der Region schlicht zu streng, als dass sie bereits im Mai in die Saison hätten starten können. Bis auf wenige Ausnahmen blieben deshalb alle Anlagen bis zum ersten Juni-Wochenende komplett geschlossen. So auch das Freibad Bülach. Patrick Disch, Bereichsleiter Sport bei der Stadt Bülach, sagt: «Die Bevölkerung, aber auch das Personal wurde ungeduldig. Wir wollten die Tore öffnen und unseren Gästen ein kühles Nass bieten.» Anfangs sei dies nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich gewesen. «Wir mussten zur Eröffnung die Besucherzahl auf 1900 limitieren. Die Beckenbereiche mussten so abgesperrt werden, dass Ein- und Ausstieg klar voneinander getrennt waren, und bei den Garderoben durfte nur noch jeder vierte Kasten genutzt werden.»