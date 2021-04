Bertschi und Fleischli bauen aus – Unterländer Bäcker backen grössere Brötchen Die beiden grössten Bäckereibetriebe der Region befinden sich auf Expansionskurs. Andere klagen über die Krise, Bertschi in Kloten und Fleischli aus Niederglatt investieren derweil unbeirrt weiter. Christian Wüthrich

Hier am Hauptsitz von Bertschi in Kloten lässt der neue Chef das Betriebsgebäude aufstocken. Foto: Christian Wüthrich

Draussen ist es schon am Eindunkeln, aber drinnen läuft der Ofen heiss. Bei Bertschi wird im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr gearbeitet. Die Backwaren der Grossbäckerei am Stadtrand von Kloten sind, Corona-Krise hin oder her, gefragt wie eh und je. Die Produktionsstätte des Bäckers mit dem Gipfeli im Logo ist gut zehn Jahre nach dem Einzug an diesem Standort zu klein geworden. Jetzt steht an der Talacherstrasse unweit des Autobahnanschlusses Kloten-Nord ein grösserer Ausbau bevor.

Das Baugesuch liegt derzeit im Stadthaus öffentlich einsehbar auf. Die Pläne verraten, was das neue Management im Schilde führt. Nachdem es über drei Jahrzehnte im Besitz von Christian Hertig war, hat nun der langjährige Betriebsleiter Markus Brantner das Unternehmen als Geschäftsführer übernommen und zeigt sich entschlossen, am Standort Kloten weiter zu investieren.