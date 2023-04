Schwingfest – Unterländer beim Eschenbergschwinget Der Schwingklub Winterthur konnte nach langen vier Jahren den traditionellen Eschenbergschwinget wieder einmal durchführen. Mit dabei waren auch mehrere Unterländer. Schwingklub Zürcher Unterland

Am Samstag, 22. April, traten 126 Jungschwinger mit Jahrgang 2008 bis 2015 in die drei Sägemehlringe und lieferten den rund 410 schwingbegeisterten Zuschauern spannende Kämpfe. Vom Schwingklub Zürcher Unterland traten drei Jungschwinger an. Nico Marti (Jahrgang 2012, Oberhasli) konnte sich sogar in die vorderen Ränge des Jahrgangs 2012 bis 2013 schwingen. Mit drei verlorenen und drei gewonnenen Gängen platzierte er sich auf dem 10. Schlussrang und durfte eine Auszeichnung entgegennehmen.

Cédric Galli auf dem 9. Rang

Am Sonntag traten dann die «grossen Bösen» an. Mit 60 Teilnehmern und rund 1200 Besuchern war es ein gelungener Auftakt für die Aussensaison. Der Schwingklub Zürcher Unterland war mit fünf Schwingern vertreten. Mit Cédric Galli aus Schleinikon platzierte sich auch einer in den Rängen mit Auszeichnung. Er startete mit einem Sieg, im zweiten Gang stellte er und gewann die 3. und 5. Runde. In der 4. und 6. Runde musste er sich das Sägemehl abwischen lassen. Galli beendete das Fest auf dem 9. Schlussrang. Raphael Kiener aus Schöfflisdorf verpasste die Auszeichnung um nur einen halben Punkt und endete auf dem 14. Schlussrang.

