Gastronomie unter Druck – Unterländer Besenbeizen trotzen der Gastro-Krise Sie bleiben häufiger oder gar für immer geschlossen: Die Besenbeizen in der Region durchleben einen Wandel. Er ist eine Spätfolge der Pandemie – aber nicht nur. Peter Weiss

Sie bewirtet neuerdings ihre Gäste nur noch gegen vorherige Anmeldung: Wirtin Susanne Spinner in ihrem Susann’s Beizli in Oberembrach. Foto: Raisa Durandi

«Manchmal ist es auch Zeit für Veränderungen», schreibt Susanne Spinner auf ihrer Homepage. Ihre Besenbeiz in Oberembrach stelle den öffentlichen Restaurant-Betrieb ein, heisst es dort weiter. Anstatt wie bis anhin an jedem Mittwoch und Freitag ab 14 Uhr ist Susann’s Beizli bis auf weiteres nur noch nach Voranmeldung für Gruppen ab zehn Personen sowie an vorher kommunizierten Tagen für den Brunch geöffnet. Die Beiz, die zum Reiterhof Hueb in Oberembrach gehört, ist indes nur das jüngste Beispiel dafür, dass der Wandel in der Gastronomie-Branche auch die urchigen Besenbeizen in der Region erfasst hat, wie eine Recherche dieser Zeitung zeigt.