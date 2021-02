Leichtathletik: Meeting in Magglingen – Unterländer bringen sich in Position Eine Woche vor den Schweizer Meisterschaften in der Halle haben sich die Unterländer Kader-Athleten einem letzten Vergleich gestellt. Er endete vielversprechend. Jörg Greb

Sales Inglin, hier an den Hallen-Meisterschaften 2019 in St. Gallen, zählt auch ohne Hürden über 400 Meter zu den Medaillenkandidaten. Archivfoto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Am Hallenmeeting von Magglingen, wo am kommenden Wochenende auch die Landesmeisterschaften zur Austragung kommen werden, lief der 400-Meter-Hürdenspezialist Sales Inglin die Flachstrecke über dieselbe Distanz in 48,51 Sekunden. Im Vergleich zu seinem Saisoneinstand eine Woche zuvor verbesserte er sich damit um 37 Hundertstel.

Das Talent aus Glattfelden erkannte aber, dass er sich weiter wird steigern müssen, um seine Bronzemedaille aus dem Vorjahr zu verteidigen. Im stark besetzten Feld reichte ihm die gute Zeit nur zu Platz 6. Unmittelbar vor ihm klassiert (48,27) sah er aber den Europameister von 2014 über 400 Meter Hürden, Kariem Hussein. Inglin scheint auf gutem Weg, seine persönliche Bestzeit über 400 Meter aus dem Vorjahr (48,10 Sekunden) zu attackieren.