Neuerungen bei Steimer Nights – Unterländer Countryfestival in Steinmaur erhält einige Anpassungen Die ursprünglich für den 5. und 6. Juni geplanten Steimer Nights finden wegen der Corona-Krise erst im Juli statt. Dann wird das Countrywochenende sogar zweimal durchgeführt. Alexander Lanner

Hochbetrieb herrschte an den letztjährigen Steimer Nights, die erstmals beim Schützenhaus auf der Egg stattfanden. Rund 3000 Besucher lockte der Anlass an den beiden Tagen nach Steinmaur. Archivfoto: Leo Wyden

Countryfans aufgepasst: Die Steimer Nights 2020 finden trotz Corona-Krise statt. Allerdings nicht wie es die Tradition vorschreibt am ersten Juni-Wochenende, sondern erst im Juli. Dafür wird das Unterland am 3. und 4. Juli sowie am 10. und 11. Juli gleich an zwei Wochenenden von Cowboystiefeln und -hüten geprägt sein. «Die Bestimmungen des Bundesrats von dieser Woche, dass Events von bis zu 300 Personen ab dem 6. Juni wieder erlaubt sind, hat für eine Durchführung am ursprünglichen Datum nicht gereicht», sagt Simon Müller vom Organisationskomitee. Am Anlass wollte man aber unbedingt festhalten, schliesslich habe das Countryfestival aus Steinmaur in der Agenda vieler Unterländer eine festen Platz. Im letzten Jahr sind an den beiden Tagen rund 3000 Besucherinnen und Besucher zum Schützenhaus auf der Egg gekommen.