Abo Reiten: Pferderennen in Dielsdorf Cross-Debütanten und Moderator vor Bewährungsprobe

Mit dem GP Jockey Club steht am Sonntag eine der spannendsten Prüfungen auf dem Programm der Pferderennen in Dielsdorf. Swiss-Derby-Sieger Moderator tritt gegen starke Gäste aus Deutschland an.