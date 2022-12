Risiko Strommangellage – Unterländer Gemeinden bereiten sich vor Die in diesem Winter noch immer mögliche Strommangellage und ihre Folgen beschäftigen nicht nur die Klotener Verantwortlichen, wie eine kurze Umfrage ergab. Peter Weiss

Am Embracher Gemeindehaus weist eine Tafel neben der Eingangstür auf den Notfalltreffpunkt hin. Dort lässt sich im Notfall Hilfe durch Polizei, Sanität, Feuerwehr oder Zivilschutz holen, wenn das auf anderem Wege nicht mehr möglich ist. Foto: PD

Die Stadt Bülach etwa spannt in Sachen Bevölkerungsschutz mit ihren Nachbarn Höri, Hochfelden, Eglisau, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen und Wil in der Regionalen Führungsorganisation (RFO) Bülach-Rafzerfeld zusammen. Deren Leitung, dem Regionalen Führungsstab, gehören neben Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden auch Fachpersonen aus Polizei, Feuerwehr, Werke, Gesundheitswesen/Sanität und Zivilschutz an. Zivilschutz-Kommandant Patrik Meier fungiert dort als Vertreter des Zivilschutzes – und verrät, dass das Gremium bereits im September eine Übung mit Bezug zur aktuellen Lage abgehalten habe. Genauer gesagt: zur Strommangellage.