Verbotener Handel mit Tageskarten – Unterländer Gemeinden verkaufen seit Jahren missbräuchlich SBB-Tageskarten Wer seine Gemeinde-Tageskarte im fremden Dorf oder gar auf Ricardo kauft, begeht Missbrauch. Pikant: Einige Gemeinden verkaufen seit Jahren Tickets an Auswärtige. Florian Schaer

Für 40 Franken einen Tag durch die Schweiz reisen. Noch 2023 gibt es die Tageskarte Gemeinde, dann wird das Angebot wohl durch ein digitales abgelöst. Foto: Pixabay

Es war Mitte Juni, als Claudio Muheims Freundin samt Eltern aus dem Ausland angereist kam. Damit sie von Basel aus die Schweiz kennen lernen könnte, suchte der Urner für sie ein günstiges ÖV-Ticket. Fündig wurde er in Opfikon. Genauer, bei einer Opfikerin. Diese bot auf der Auktionsplattform Ricardo drei Gemeindetageskarten für den 21. Juni zum Kauf an, für zusammen 120 Franken. Muheim schlug zu – und sollte das bald bereuen: Die Freundin und ihre Eltern fuhren in Basel los – und wurden prompt vom Zugbegleiter gebüsst.