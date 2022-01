Fenster in die Vergangenheit – Unterländer Geschichtsstunde mit Youtube-Perlen Eine Dettenbergtunnel-Debatte von 1987 oder ein Rafzer Banküberfall von 1965. Die Videoplattform Youtube erlaubt besondere Blicke in die Geschichte der Region. Auch private. Florian Schaer

Bülachs Stadtpräsident Köbi Menzi steht Peter Pfändler von Hasli-TV Rede und Antwort. Printscreen: Youtube

«Heute ist das ja politische Aktualität, das Umsteigen vom Privatauto auf die öffentlichen Verkehrsmittel.» Diesen Satz sagte der Ende 2020 verstorbene Jakob Menzi. Und zwar am frühen Nachmittag des 11. Mai 1985, als Bülacher Stadtpräsident, ins Mikrofon von Hasli-TV-Reporter Peter Pfändler. Die beiden Herren standen am Bahnhof Bülach, im Rahmen der Eröffnung der SBB-Doppelspur Oerlikon–Schaffhausen. Mit dieser gewannen Unterländer Bahnreisende einige Minuten Zeit. Zeit, die man gut brauchen konnte, etwa, um sich den besagten Fernsehbeitrag zu den Festivitäten in voller Länge anzuschauen: Er dauert nämlich knapp 98 Minuten.