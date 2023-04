Unihockey – Unterländer Kantonsschüler stehen zuoberst auf dem Podest Bei den Schweizerischen Mittelschulmeisterschaften im Unihockey hat die Herrenmannschaft der Kantonsschule Zürcher Unterland den ersten Platz belegt.

Das Unterländer Team bestehend aus Timo Cserhat, Alessandro Hitz, Niklas Nussbaumer, Ennio Principe, Romeo Principe, Nils Boman, Yannic Hüppi, Corsin Kuhn und Colin Häusermann hat bei der 21. Austragung der Mittelschulmeisterschaften im Unihockey alle anderen Mannschaften auf die hinteren Plätze verwiesen.

Nachdem die Jungs der Kantonsschule Zürcher Unterland im Herbst mit ausnahmslos siegreichen Spielen den Titel am Zentralen Mitteschulsporttag holten, qualifizierten sie sich für die Meisterschaften in Burgdorf. Am 30. März sicherten sie sich nun ohne jeglichen Verlustpunkt auch den Schweizer Meistertitel 2023.

red

