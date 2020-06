Kino mit Schutzkonzept – Unterländer Kinobetreiber stehen in den Startlöchern Im Neuen Kino Freienstein beginnt der Projektor am 11. Juni wieder zu rattern, der Betreiber der Kinos ABC, Bambi und Claudia wartet noch ab. Fabian Boller

In Freienstein können Filme bald wieder unter freiem Himmel genossen werden. Foto: Beka Bitterli

Eigentlich dürften die Kinos bereits ab kommendem Samstag wieder öffnen. Die Unterländer Filmfreunde müssen sich aber noch etwas gedulden. Stephan Stottele, Betreiber der Bülacher Kinos ABC und Bambi und des Klotener Kinos Claudia, will erst noch abwarten und am Montag entscheiden, ob es sich lohnt, die Filmtempel wieder in Betrieb zu nehmen.