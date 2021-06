Swiss Men’s Award Challenge – Unterländer kommen Mr. Right Switzerland ein grosses Stück näher Beim Swiss Men’s Award werden Männer mit Ecken und Kanten gesucht. Ein Walliseller und ein Klotener sammeln in Regensdorf wichtige Punkte. Beatrix Bächtold

Die beiden Kandidaten Berkant Oezpay aus Wallisellen und Masis Sarkisian aus Kloten kämpfen in Regensdorf um den Titel des Mister Right Switzerland.



Foto: Sibylle Meier

Renata Angehrn organisiert mit ihren Töchten Joy und Kim die Swiss Men’s Award Challenge zum dritten Mal. Die jüngste Runde des «etwas andere Männerpreises der Schweiz» fand am Samstag im brütend heissen Singsaal des Regensdorfer Schulhauses Ruggenacher statt. «Ich kenne Hauswart Roger Fritschi, und die Schulpflege gab grünes Licht», begründet Angehrn die Wahl des Austragungsorts. Die 20 Kandidaten müssen unter anderem bekannte Persönlichkeiten erkennen. Einige schaffen es, andere scheitern.

Doch was heisst schon «scheitern»? «Was zählt, ist das Wiederaufstehen»: Da bläut der Promi des Tages und Juror DJ Mr. Da-Nos den Teilnehmenden in seinem Referat ein: «Mit 16 Jahren stand ich bei der Zürcher Street Parade auf einem Love-Mobile. Millionen Menschen, und ich da oben mit meiner Musik. Meinen Erfolg habe ich erkämpft, habe mich gegen Mobber durchgesetzt.» Die Kandidaten hängen an seinen Lippen. Gegen Erfolg hätten sie alle nichts einzuwenden.