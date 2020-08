Noemi Rüegg behauptet sich unter Männern

Am siebten Brugger Abendrennen der Saison hat Noemi Rüegg den VC Steinmaur praktisch im Alleingang vertreten - und das mehr als würdig. Die 19-jährige Amazone trat erstmals in der Hauptkategorie mit den Elitefahrern an. In dem über 60 Runden führenden, mit einem Durchschnitt von 47,483 km/h überaus schnell gefahrenen Rennen hielt Rüegg bis zehn Runden vor Schluss gut mit. «Nach 50 Runden musste ich meine männlichen Gegner ziehen lassen», schilderte Rüegg. «Dass ich jedoch so lange im Feld mitfahren könnte, hätte ich nicht erwartet.» Die aktuelle Saison der Brugger Abendrennen wird am kommenden Mittwoch, 19. August, mit der achten Prüfung abgeschlossen.

Timon Rüegg in Polen

Im Gegensatz zu seiner Schwester blieb der Oberweninger Timon Rüegg Brugg erneut fern. Doch das mit gutem Grund: Der Radquer-Schweizermeister von 2019 bestreitet in diesen Tagen die Bitwa Warszaswska. Am Etappenrennen in Polen, das noch bis Sonntag dauert, treten hauptsächlich Continental-Teams an, sprich: Mannschaften der dritten Profi-Kategorie. Zu ihnen zählt auch die «Swiss Racing Academy», der Timon Rüegg angehört. Rüegg gelang in Polen ein guter Auftakt, beendete er den lediglich 1,6 Kilometer langen Prolog doch im 3. Rang. Damit schuf er sich eine sehr gute Ausgangslage für die restlichen Etappen.

Mauro Schmid im Planungs-Pech

Wie das Schweizer Team ist auch die Equipe «Leopard» aus Luxemburg, zu der auch Mauro Schmid gehört, direkt von der Tschechien-Rundfahrt nach Polen gereist. Allerdings ohne den 20-jährigen Süniker. «Es war geplant, dass ich mit der Schweizer Nationalmannschaft die Tour de l‘Avenir bestreite, die für diese Woche im Rennkalender figuriert hatte», verrät Schmid. «Nachdem die Tour de l’Avenir inzwischen jedoch abgesagt worden ist, hätte ich Zeit und auch eine gute Form für das Rennen in Polen gehabt.» Die Episode zeigt einmal mehr, wie herausfordernd sich Planen im Zeichen des Coronavirus mit seinen ständig wechselnden Situationen und Bestimmungen doch gestaltet. (awi)