Wallisellen ist ganz vorne dabei – Unterländer retten dank App tonnenweise Lebensmittel Über eine App können Restaurants und Läden überschüssige Lebensmittel günstig verkaufen. Einige Unterländer Gemeinden machen äusserst fleissig mit. Die App ist allerdings mehr etwas für Idealisten als für Schnäppchenjäger. Fabian Boller

Per App lassen sich in der ganzen Schweiz Mahlzeiten retten, besonders viele Speisen wurden in Wallisellen vor dem Abfall bewahrt. Bild: Sebastien Anex

Wer etwas gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln tun und sich gleichzeitig den Bauch vollschlagen will, der kann das mit der App von «Too Good to Go». Im Unterland machen Dutzende Betriebe und Restaurants mit, auch zahlreiche Migros-, Spar- oder Volgfilialen sind mit dabei. Die Betriebe bieten auf der Applikation Mahlzeiten oder Lebensmittel an, die sie sonst wegwerfen müssten. Zu haben sind sie zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises. Die Krux an der Sache: Der Kunde kann nicht auswählen, er bekommt ein sogenanntes Überraschungspaket. Bei einer Bäckerei kann dieses zum Beispiel Patisserie, aber auch Salate oder Sandwichs enthalten – eben einfach das, was an diesem bestimmten Tag gerade liegen bleibt.