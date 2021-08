Schwingen: Zürcher Kantonales – Unterländer Schwinger verpassen die Kränze knapp Ihr starker Auftritt am 111. Zürcher Kantonalschwingfest in Stäfa ist ohne Lohn geblieben. Cédric Galli aus Schleinikon fehlte nur ein halber Punkt zu seinem ersten Kranzgewinn. Bruno Auf der Maur

Trotz seines Sieges über Hansruedi Diem verpasst der Schleiniker Cédric Galli (oben) den Kranz knapp. Foto: Bruno Auf der Maur

Der Schwingklub Zürcher Unterland ging mit fünf Teilnehmern am Zürcher Kantonalschwingfest in Stäfa an den Start. Obwohl mit dem Kranzschwinger Roman Bickel ihr nominell stärkster Vertreter wegen einer Rückenblessur, die er sich am Thurgauer Kantonalen vor zwei Wochen zugezogen hatte, nicht ins Geschehen eingreifen konnte, zeigten die Unterländer eine starke Leistung. Dass es in der Endabrechnung knapp nicht für das begehrte Eichenlaub reichte, war dem fehlenden Wettkampfglück zuzuschreiben.

Der Schleiniker Cédric Galli schrammte nur um einen halben Punkt an seinem ersten Kranzgewinn vorbei. Bis zur Mittagspause lag der 20-jährige Landmaschinenmechaniker mit drei Siegen sogar überraschend an der Ranglistenspitze. Dabei besiegte er im zweiten Gang den Kranzschwinger Livio Gosswiler und anschliessend völlig entfesselt den Teilverbands-Kranzer Naim Fejzaj. «Mit dieser Ausbeute habe ich nicht gerechnet. So kann es gerne weitergehen», meinte Galli schmunzelnd. Am Nachmittag riss Gallis Siegesserie dann allerdings. Zwei klare Niederlagen warfen ihn zurück, auch ein abschliessender Sieg reichte nicht mehr für den Kranz. Zum Verhängnis wurde Galli, dass er nur einmal eine Maximalnote herausholte. Trotz der verpassten Kranzchance äussert er sich zuversichtlich: «Ich bin nahe dran, irgendwann wird es klappen».