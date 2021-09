Skilift Regensberg – Unterländer Skiliftfans wappnen sich fürs erste Betriebsjahr Während viele noch den letzten Rest Sommer geniessen, bereitet sich der neue Skiliftverein Regensberg mit über 200 Mitgliedern auf seine erste Wintersaison vor. Christian Wüthrich

Die Übergabe des Skilifts fand im Juni vor Ort statt. Gründer Willi Lanz (mit rotem Schlüsselband) und seine Schwiegertochter Ria Lanz mit Sohn Corsin haben die Anlage dem Vereinsvorstand übergeben. Mit dabei waren (von ganz links) Susanne Franklin, Marlis Schwoerer-Lanz, Stefanie Hongler, Sandra Bosshard, Christoph Moser und Regula Lächler. Bild: Leo Wyden

An der Lägern ist noch kein Schnee in Sicht. Trotzdem spielt der Gedanke an den kommenden Winter für ganz viele Menschen aus der Umgebung eine grosse Rolle. Vor allem, wenn es sich um eine Premiere handelt. Das gilt zumindest für all jene, die Mitglied im neuen Skiliftverein Regensberg geworden sind.

211 Mitglieder zählt der neue Trägerverein mittlerweile. Dank des grossen Interesses und der Unterstützungsbekundungen von allen Seiten konnte der bestehende Bügellift in Regensberg übernommen und vor dem Abbruch gerettet werden. Wer nicht nur der Facebookgruppe mit über 1180 Personen beigetreten ist, sondern nun auch dem Skiliftverein, hat einen Beitrag von mindestens 50 Franken eingezahlt. Das bringt dem Verein einen Teil des Kapitals für Reparaturen, Service, Ersatzanschaffungen und notwendige Investitionen jeglicher Art.