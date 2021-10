Städte-Ranking von Wüest Partner – Unterländer Städte sind besonders attraktiv Die Firma Wüest Partner hat alle 162 Schweizer Städte miteinander verglichen. Kloten, Bülach, Opfikon und Regensdorf schneiden dabei besonders gut ab. Manuel Navarro

Opfikon hat Grund zum Feiern. Die Gemeinde hat in einer Studie in der Kategorie «Bevölkerung & Wohnen» die beste Bewertung in der Schweiz erhalten. Die Bewohnerinnen und Bewohner schienen das schon beim Stadtfest 2018 gewusst zu haben, wo sie gut gelaunt waren. Foto: Archiv/Leo Wyden

In welcher Stadt lebt es sich am besten? Wo kann man sich gut erholen, wo ist das Kultur- und Freizeitangebot am reichhaltigsten, wo der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Autobahn am einfachsten? Antworten auf diese Fragen will Wüest Partner geben, ein Schweizer Dienstleister für die Immobilienwirtschaft. Zum 13. Mal hat er dieses Jahr alle 162 Schweizer Städte miteinander verglichen. Wenig überraschend: Auf den vordersten Plätzen befinden sich Gemeinden mit internationalem Format. Platz 1 geht an Zürich, Platz 2 an Zug und Platz 3 an Bern.