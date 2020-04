Lernen im Internet – Unterländer Start-up macht Gymi-Vorbereitung erschwinglich Studenten arbeiten an einem E-Learning-Tool für die Vorbereitung zur Gymi-Prüfung. Sie wollen so eine kostengünstige Möglichkeit zur Prüfungsvorbereitung schaffen. Fabian Boller

Die Nasci-Mitgründer Florian Baleci (links) und Cyrill Schurter wollen mit einem Onlinetool mehr Chancengleichheit bei der Gymi-Prüfung ermöglichen. ZVG

Kaum jemand besteht die Aufnahmeprüfung für die Mittelschule, ohne sich gründlich darauf vorzubereiten. Die Möglichkeiten dazu bieten verschiedene Privatlehrer und Lernstudios an – allerdings nicht ganz kostengünstig. Der Rorbaser Cyrill Schurter möchte das ändern, in dem er mit seinem Start-up-Unternehmen Nasci einen Onlinekurs für die Gymi-Vorbereitung anbietet. Dieser soll in einer ersten Phase kostenlos und später zu einem günstigen Preis angeboten werden.