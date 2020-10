Fussball 3. Liga – Unterländer Trümpfe stechen nicht Niederweningen, Bülach, Kloten und Rümlang ohne Sieg. red

Bülachs Trainer Gianluca Appassito hat schon sehr viel gesehen und erlebt, so wie hier in Neftenbach. Die neusten Geschehnisse jetzt in Fehraltorf aber dürften auch den Fussballfachmann überrascht haben. Foto: Enzo Lopardo

Die Wahrscheinlichkeit wird immer grösser, dass im Sommer 2021 kein Unterländer Drittligateam einen eigenen Aufstieg wird feiern können. Am Wochenende traten die Verfolger Niederweningen und Rümlang in der Gruppe 4 respektive 3 gegen den Tabellenführer an. Die Unterländer Equipen verloren.

Niederweningen hatte es mit Veltheim zu tun. Im Team der Winterthurer stehen mit Diego Ciccone und Ramon Cecchini zwei ehemalige Profis. Die Wehntaler unterlagen zu Hause 0:2. Der Führungstreffer fiel in der 50. und das 2:0 in der 86. Minute. «Es war bis zum 1:0 ein offenes Spiel. Eigentlich auch bis zum 2:0. Veltheim hatte aber mehr vom Spiel», berichtete Niederweningens Trainer Patrick Eschler. Die Unterländer hatten Pech, dass ihnen der Schiedsrichter beim Stande von 0:1 einen klaren Penalty verwehrte. «Schade, ein Tor hätte uns vielleicht nochmals einen Schub gegeben», meinte Eschler dazu.