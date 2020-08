Klubs sind gut vorbereitet – Unterländer vereint gegen übermächtiges Veltheim In der am Samstag beginnenden Drittligasaison startet keine lokale Equipe als Aufstiegsfavorit. Markus Wyss

Glattbruggs Supertechniker Livio Pila di Caprio schiesst hier ein Tor gegen Herrliberg 2. Der Glattbrugger spielt in der neuen Saison bei Kloten. Moritz Hager

Neue Chance, neues Glück. «Insgeheim habe ich gehofft, dass die Gruppen nochmals neu zusammengewürfelt werden, dann wäre uns vielleicht Veltheim erspart geblieben», gibt Niederweningens Trainer Patrick Eschler unumwunden zu. Nicht, dass er sein Team in der am Samstag beginnenden Drittligasaison als Aufstiegsanwärter einstuft. Trotzdem sagt der Coach: «Wir können an einem guten Tag jeden Gegner schlagen.» Der 37-Jährige räumt aber auch ein. «Wir können aber auch gegen jeden verlieren.» Er fordert von seinem jungen Team, das gegenüber der Vorsaison kaum Veränderungen erfahren hat, in der Gruppe 4 der 3. Liga mit insgesamt sechs Mannschaften aus dem Unterland, Konstanz. «Dann können wir es am Schluss unter die besten fünf schaffen.»

Eschler hat auf eine Rückkehr des ehemaligen Niederweninger Stürmers Carlo Meier gehofft. «Carlo hat vier Wochen bei uns trainiert. Aber dann sind bei ihm wieder Knieprobleme aufgetreten», berichtet der Trainer. Ebenso verzichten muss er auf den langjährigen Torschützen vom Dienst, Remo Riedener. Der 33-jährige durfte Vater werden und hat seine Prioritäten verändert.

Der Niederweninger Trainer ist dafür froh, dass wenigstens der Spielplan sich im Gegensatz zur Saison 2019/20 verändert hat. «Wir hatten ein happiges Startprogramm. Die ersten beiden Spiele auswärts. Es gab je eine 0:3-Niederlage in Embrach und Veltheim. Dann ein 1:3 zu Hause gegen Fehraltorf», blickt der Niederweninger zurück. Diesmal starten die Wehntaler gegen Seebach (h), Fehraltorf (a) und Kloten (h). Die Chance, diesmal mindestens einen Punkt zu holen, sind grösser.

Patrick Eschler kennt den starken Gruppenfavoriten Veltheim, der sich vor Abbruch in der Coronasaison nach der Vorrunde und elf Meisterschaftspartien auf die Verfolger Bülach und Embrach sieben Punkte Vorsprung herausgespielt hatte, gut. «Auf diese Saison hin haben sie mit Ramon Cecchini einen weiteren ehemaligen Super-League-Spieler geholt», berichtet er. Zudem stiess Christian Schiess, ein torgefährlicher Angreifer, ebenso zu den Winterthurern.