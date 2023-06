Rad: Strassen-SM in Wetzikon – Unterländer werden als Animatoren schlecht belohnt Die regionale Radsportfraktion um die Profis Fabian Lienhard und Mauro Schmid glänzt mit Engagement, aber nicht mit Medaillen. Mit einer Ausnahme: Junior Nicolas Ginter vom VC Steinmaur. August Widmer

Lag nach zwei von sieben Runden noch an der Spitze des Strassenrennens: Der Steinmaurer Radprofi Fabian Lienhard (Mitte) mit Roland Thalmann (vorne) und Titelverteidiger Robin Froidevaux. Foto: August Widmer

«Am Schluss musste ich über die Bronzemedaille fast noch froh sein», stellt Nicolas Ginter nach fast dreistündigem Rennen leicht unzufrieden fest. An der SM in Wetzikon ist der Stadtzürcher, der seit letztem Jahr für den VC Steinmaur fährt, im Rennen der U19-Junioren lange voraus gelegen. Ginter ist offensiv gefahren und wäre am Ende trotzdem beinahe leer ausgegangen. Die Schlussrunde musste er als Vierter in Angriff nehmen, konnte aber noch am Aargauer Nicola Zumsteg (Gansingen), dem Sieger von Gippingen, vorbei zu ziehen.

Der Lichtblick aus Unterländer Sicht: Nicolas Ginter vom VC Steinmaur holt bei den U19 Bronze. Foto: August Widmer

Nicht ins finale Renngeschehen eingreifen konnte bei den Frauen Noemi Rüegg. «Ich war in der Woche vor der Meisterschaft erkältet und konnte am Sonntag meine Leistung nicht so abrufen, wie ich das erwartet hatte», bemerkt die junge Oberweningerin im Zielraum. Sie beendete das von Marlen Reusser gewonnene Rennen als Sechste. Statt kommenden Sonntag die U-23-Schweizermeisterschaft in Märwil zu bestreiten, wird Rüegg mit ihrem niederländischen Profi-Team Jumbo Visma am Giro der Frauen teilnehmen – und hofft, in Italien wieder mit stärkeren Leistungen aufzufallen.

Noemi Rüegg (in Gelb) führt das Hauptfeld der Frauen an. Foto: August Widmer

Im Hauptrennen der Elite-Fahrer, das Marc Hirschi erst auf den letzten Metern zu seinen Gunsten entschied, glänzten die beiden Steinmaurer Profis Fabian Lienhard und Mauro Schmid als Animatoren, deren Vorausfahrt sich letztlich aber nicht auszahlte. Fabian Lienhard lag ab der zweiten von sieben Runden mit Roland Thalmann und Sebastien Reichenbach in Front. Hätte an früheren Meisterschaftsrennen ein solcher Vorstoss – zwei Fahrer von Tudor (Thalmann/Reichenbach), der zahlemässig stärksten Mannschaft des Rennens, und ein Fahrer aus einem World-Tour-Team (Lienhard) – zur Vorentscheidung und zur Resignation bei der Konkurrenz geführt, war es in Wetzikon an diesem Sonntag anders.

Schmid wird Vierter

Zwei Runden vor Schluss verlor Fabian Lienhard den Anschluss. Dafür tauchte sein Vereinskamerad Mauro Schmid an der Spitze auf. Aber auch Schmid hatte mit Simon Pellaud einen Tudor-Fahrer dabei und der Süniker sah sich plötzlich einer Übermacht von drei «Schwarzen» gegenüber. Schliesslich verpassten auch Schmid und Thalmann an der letzten Steigung den Anschluss. Die Gegnerschaft kam in dieser Rennsituation immer näher.

Der von Krämpfen geplagte Schmid verlor ebenso an Boden wie der von der langen Vorausfahrt gezeichnete Lienhard. Die beiden Walliser Reichenbach und Pellaud gingen mit einem Vorsprung von zehn Sekunden auf die letzten zwei Kilometer. Aber das reichte nicht: Hirschi und Stefan Küng kamen mit Schmid im Schlepptau nochmals nach vorne. Und Marc Hirschi schnappte den Tudor-Fahrern den Titel ebenso weg wie den beiden Steinmaurer Animatoren. Eher unerwartet kam der für ein französisches Amateur-Team fahrende Antoine Debons als Zweiter ins Ziel und wurde damit Meister der «Elite national». Mit dem 4. Rang von Mauro Schmid waren die Animatoren, insbesondere diejenigen aus dem Velo-Club Steinmaur, schlecht belohnt.

