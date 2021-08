Fussball: Vor dem Saisonstart – Unterländer Zweitligisten halten den Ball flach Der FC Bassersdorf, FC Regensdorf und FC Brüttisellen-Dietlikon hegen vor dem Auftakt in der Meisterschaft keine Ambitionen auf den Aufstieg in die 2. Liga interregional. Markus Wyss

Simon Copat (am Ball) und Julien Barbey (rechts neben ihm) bleiben Bassersdorf auch nach dem Abstieg in die 2. Liga erhalten – im Gegensatz zu anderen Leistungsträgern, die das Team verlassen haben. Der direkte Wiederaufstieg ist daher kein Thema in der BXA. Foto: Sibylle Meier

Seit der Saison 1999/2000 gibt es die 2. Liga interregional. Am vergangenen Wochenende ging die mittlerweile fünfthöchste Spielklasse der Schweiz in ihre 23. Saison. Dies ohne Vertreter aus dem Zürcher Unterland. Das war bisher erst neunmal der Fall. Während 13 Spielzeiten war die Region in der 2. Liga interregional vertreten. Entweder mit dem FC Bülach (zehnmal), Regensdorf (achtmal) oder Bassersdorf (dreimal). In der Saison 2007/08 kämpften sie sogar alle drei gleichzeitig interregional um Punkte. Danach aber ging es bergab. In den vergangenen zwölf Jahren schaffte nur noch Bassersdorf den Sprung in die 2. Liga interregional.