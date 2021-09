Eishockey: Saisonstart in der 2. Liga – Unterland-Trio will nach elf Monaten den Faden aufnehmen Die drei Unterländer Zweitligisten EHC Bassersdorf, EHC Wallisellen und EV Dielsdorf-Niederhasli kehren am Wochenende endlich aufs Meisterschafts-Eis zurück. Zwei von ihnen mit neuen Trainern an der Bande. Peter Weiss

Comeback des Trainer-Urgesteins: Günter Waritsch kehrt als 78-Jähriger auf die Trainerbank des EV Dielsdorf-Niederhasli zurück. Archivfoto: Herbert Zimmermann

Als die Eishockey-Meisterschaft in den Amateurligen Ende Oktober 2020 aus den bekannten Gründen unterbrochen wurde, befanden sich alle drei Unterländer Zweitligisten sportlich voll auf Kurs. Der EV Dielsdorf-Niederhasli (EVDN) etwa lag nach drei gewonnenen und einer verlorenen Partie in der Tabelle der Gruppe 2 auf Platz 3. Dass sein Trainer Michael Ungricht mit dem verjüngten Team mit dem Einzug in den Playoff-Halbfinal schon in der vorherigen Saison Grosses geleistet hatte, bemerkten auch die Verantwortlichen der ZSC-Lions-Organisation. Sie verpflichteten ihn als neuen Assistenztrainer für ihr zweithöchstes Nachwuchs-Team, das in der U-20-Top-Klasse antritt.