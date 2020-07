Ueli Sauter, Präsident des Wirtschaftsforums Furttal, hält am 1. Oktober für das diesjährige Forum fest.

Ueli Sauter, Präsident des Wirtschaftsforums Furttal, hält am 1. Oktober für das diesjährige Forum fest.

Herr Sauter, viele Firmen sind am Kämpfen wegen Corona. Manches Unternehmen bangt gar ums Überleben. Besteht dennoch ein Interesse am Wirtschaftsforum Furttal?

Das Thema des Wirtschaftsforums passt sehr gut in diese Zeit: «Wachstum, was nun? Neues Denken für neue Lösungen!». Da viele Unternehmen ums Überleben kämpfen, sind neue Ideen jetzt dringend gefragt. Aber natürlich rechnen wir mit weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmern als in den Jahren zuvor.